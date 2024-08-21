Бытовые потребители платят за свет втрое меньше его рыночной стоимости, - ассоциация

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"По электроэнергии, как товар, население платит сейчас меньше 2 гривен, при ее стоимости на рынке 6-7. Там еще есть около 2,80 передача и распределение. Поэтому я бы сказал так, что пока электроэнергия не будет коммерчески привлекательным рынком, она является таким же товаром, как картофель, морковь, вода, до тех пор желающих вкладывать деньги в этот рынок не будет", - сказал он.

Павлюк объяснил, что некоторым странам повезло географически и у них, например, много воды или гор. В качестве примера он привел Таджикистан, в котором 95% электроэнергии производится на гидроэлектростанциях.

"Она там условно бесплатная, эта энергетика, она соответственно будет дешевой. У нас нет такой ситуации, у нас нет фьордов, у нас нет много воды, у нас нет высоких перепадов гор, где можно брать эту электроэнергию, поэтому у нас электроэнергия естественно дешевой не может быть", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в целом весь энергетический сектор Украины дефицитен. В частности, государство импортирует ядерное топливо, газ, бензин и нефть.

Есть определенное желание людей получить дешевую электроэнергию, но фактически на нас будут резко влиять цены на мировом рынке, плюс на желание инвесторов вкладывать деньги будет резко влиять, значительно влиять окупаемость этого процесса. Если электроэнергия будет стоить по 2 гривны, никто деньги эти вкладывать не будет", - подчеркнул Павлюк.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.