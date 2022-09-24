Побудинкові обходи та блокпости. У Генштабі розкрили деталі мобілізації в РФ

На території РФ у рамках мобілізації представники військкоматів розпочали побудинкові обходи для видачі повісток. Також на дорогах виставляють поліцейські блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За даними Генштабу, побудинкові обходи почали фіксувати в населених пунктах Краснодарського краю "з першої години оголошення мобілізації". Водночас поліцейські блокпости виставляють на основних дорогах з метою контролю за пересуванням чоловіків.

При цьому мобілізованих чоловіків після "короткої підготовки у навчальних центрах" планується відправляти на фронт для поповнення російських підрозділів, які зазнали тяжких втрат під час війни в Україні.