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Побудинкові обходи та блокпости. У Генштабі розкрили деталі мобілізації в РФ

Фото: у Генштабі розкрили деталі мобілізації в РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На території РФ у рамках мобілізації представники військкоматів розпочали побудинкові обходи для видачі повісток. Також на дорогах виставляють поліцейські блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, побудинкові обходи почали фіксувати в населених пунктах Краснодарського краю "з першої години оголошення мобілізації". Водночас поліцейські блокпости виставляють на основних дорогах з метою контролю за пересуванням чоловіків.

При цьому мобілізованих чоловіків після "короткої підготовки у навчальних центрах" планується відправляти на фронт для поповнення російських підрозділів, які зазнали тяжких втрат під час війни в Україні.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" у його країні.

При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загалом планується призвати на війну проти України до 300 тисяч чоловіків.

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Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії