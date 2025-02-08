Побоюються Трампа: ЄС має намір знизити мита на американські авто, - FT

ЄС запропонує знизити тарифи на імпорт автомобілів зі США в рамках угоди, щоб уникнути торговельної війни з Дональдом Трампом. На додаток блок має й інші пропозиції для Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами Бернда Ланге, який очолює торговий комітет Європарламенту, ЄС готовий знизити 10% мито на імпорт до рівня, близького до 2,5%, що стягується США.

"Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати і тарифи", - сказав Ланге.

Також він додав, що блок запропонує закупити більше скрапленого природного газу і військової техніки у США.

FT зазначає, що ЄС уникнув руйнівної торговельної війни, знайшовши способи скоротити свій торговельний профіцит зі Штатами, який Трамп часто називав причиною каральних заходів.

Автомобільна промисловість ЄС підтримує цей крок. Сектор побоюється, що Трамп виконає свою погрозу запровадити мита після скарг на те, що європейці не купують американську техніку і не тільки.

"Не купують наші автомобілі, не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, вони майже нічого не беруть, а ми забираємо в них усе", - говорив Трамп, коментуючи наміри запровадити мита проти ЄС.

Зниження тарифів на автомобілі - рішення, ухвалене Європейською комісією як представником блоку з питань торговельної політики - також поширюватиметься на Китай та інші країни згідно з правилами СОТ. Чиновники ЄС упевнені, що імпорт із Китаю не збільшиться з огляду на те, що блок уже запровадив мита до 35 відсотків на електромобілі країни на тій підставі, що їх несправедливо субсидує Пекін.

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе закликав до зниження тарифів на автомобілі, а керівник Mercedes Ола Келленіус сказав, що хоче угоди з Трампом. Представники ЄС заявили, що з ключовими країнами-виробниками автомобілів, включно з Німеччиною, було проведено консультації, і Берлін, як очікується, не виступить проти цього кроку.

FT також навело дані, що 2022 року ЄС експортував до США 738 436 автомобілів на суму 37,4 млрд євро. Зі свого боку, зі США було імпортовано всього 271 476 автомобілів на 8,7 млрд євро

Ланге попередив, що якщо переговори проваляться, ЄС відповість новою зброєю, яка дасть змогу блоку націлюватися на американські технологічні та фінансові компанії.