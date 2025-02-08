Опасаются Трампа: ЕС намерен снизить пошлины на американские авто, - FT

ЕС предложит снизить тарифы на импорт автомобилей из США в рамках соглашения, чтобы избежать торговой войны с Дональдом Трампом. В дополнение блок имеет и другие предложения для Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам Бернда Ланге, возглавляющего торговый комитет Европарламента, ЕС готов снизить 10% пошлину на импорт до уровне, близкого к 2,5%, взымаемым США.

"Мы можем попытаться заключить сделку, прежде чем повышать издержки и тарифы", - сказал Ланге.

Также он добавил, что блок предложит закупить больше сжиженного природного газа и военной техники у США.

FT отмечает, что нашелся избежать разрушительной торговой войны, найдя способы сократить свой торговой профицит со Штатами, который Трамп часто называл причиной карательных мер.

Автомобильная промышленность ЕС поддерживает этот шаг. Сектор опасается, что Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлины после жалоб на то, что европейцы не покупают американскую технику и не только.

"Не покупают наши автомобили, не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не берут, а мы забираем у них все", - говорил Трамп, комментируя намерения ввести пошлины против ЕС.

Снижение тарифов на автомобили - решение, принятое Европейской комиссией как представителем блока по вопросам торговой политики - также будет распространяться на Китай и другие страны в соответствии с правилами ВТО. Чиновники ЕС уверены, что импорт из Китая не увеличится, учитывая, что блок уже ввел пошлины до 35 процентов на электромобили страны на том основании, что они несправедливо субсидируются Пекином.

Генеральный директор BMW Оливер Зипсе призвал к снижению тарифов на автомобили, а руководитель Mercedes Ола Келлениус сказал, что хочет соглашения с Трампом. Представители ЕС заявили, что с ключевыми странами-производителями автомобилей, включая Германию, были проведены консультации, и Берлин, как ожидается, не выступит против этого шага.

FT также привело данные, что в 2022 году ЕС экспортировал в США 738 436 автомобилей на сумму 37,4 млрд евро. В свою очередь, из США было импортировано всего 271 476 автомобилей на 8,7 млрд евро

Ланге предупредил, что если переговоры провалятся, ЕС ответит новым оружием, позволяющим блоку нацеливаться на американские технологические и финансовые компании.