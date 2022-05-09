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Побоялись украинских ПЗРК. Появилась новая версия отмены авиапарада в России

Новина українською →
Россия, Понедельник 09 мая 2022 15:55
Побоялись украинских ПЗРК. Появилась новая версия отмены авиапарада в России Фото: авиапарад в РФ отменили из-за возможного применения Украиной ПЗРК (mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Авиапарад на 9 мая в Москве мог быть отменен из-за страха уничтожения российских самолетов украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами. Плохая погода, на которую пришлось списать Кремлю отмену полетов, лишь отговорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"По версии российских оппозиционеров, действительно полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее причиной отмены авиашоу в Москве и других городах России называлась поломка накануне парада самолета президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известного как самолет "Судного дня".

Президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

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