Поблизу українських АЕС знову зафіксували військову активність: звіт МАГАТЕ
Біля українських АЕС протягом тижнями продовжувалися вибухи, прольоти дронів або сигнали повітряної тривоги. Йдеться про Запорізьку, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.
На Запорізькій АЕС команда МАГАТЕ протягом останнього тижня щодня чула віддалені вибухи, що свідчать про потенційну небезпеку.
Експерти МАГАТЕ цього тижня провели обходи майданчика ЗАЕС для спостереження за діяльністю на ньому, відвідала всі аварійні пункти управління шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку і два сховища свіжого палива.
На Південноукраїнській АЕС група МАГАТЕ повідомила про численні сигнали повітряної тривоги за останній тиждень. В ніч на 25 квітня за 1,5 км від станції виявили шість безпілотників. У звіті зазначається, що наглядачі фіксували звуки військової активності, які, ймовірно, були роботою ППО.
На Хмельницькій АЕС команді МАГАТЕ довелося сховатися вранці 30 квітня через повітряну тривогу.
Удар по укриттю ЧАЕС
Вночі 14 лютого 2025 року армія РФ атакувала укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки новий безпечний конфайнмент був пошкоджений, там виникла пожежа.
Встановлено, що російські окупанти випустили по ЧАЕС безпілотник з фугасною бойовою частиною. Для ліквідації наслідків ворожої атаки та підтримки в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС уряд виділив понад 1,5 млрд гривень.
В останньому звіті МАГАТЕ повідомляється, що українські інженери та будівельники досі проводять ремонт пошкодженого конфайнменту.
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