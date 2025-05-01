Вблизи украинских АЭС снова зафиксировали военную активность: отчет МАГАТЭ
Возле украинских АЭС в течение недель продолжались взрывы, пролеты дронов или сигналы воздушной тревоги. Речь идет о Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
На Запорожской АЭС команда МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышала отдаленные взрывы, свидетельствующие о потенциальной опасности.
Эксперты МАГАТЭ на этой неделе провели обходы площадки ЗАЭС для наблюдения за деятельностью на ней, посетила все аварийные пункты управления шести реакторов, системы безопасности четвертого блока и два хранилища свежего топлива.
На Южноукраинской АЭС группа МАГАТЭ сообщила о многочисленных сигналах воздушной тревоги за последнюю неделю. В ночь на 25 апреля в 1,5 км от станции обнаружили шесть беспилотников. В отчете отмечается, что наблюдатели фиксировали звуки военной активности, которые, вероятно, были работой ПВО.
На Хмельницкой АЭС команде МАГАТЭ пришлось укрыться утром 30 апреля из-за воздушной тревоги.
Удар по укрытию ЧАЭС
Ночью 14 февраля 2025 года армия РФ атаковала укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, там возник пожар.
Установлено, что российские оккупанты выпустили по ЧАЭС беспилотник с фугасной боевой частью. Для ликвидации последствий вражеской атаки и поддержания в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС правительство выделило более 1,5 млрд гривен.
В последнем отчете МАГАТЭ сообщается, что украинские инженеры и строители до сих пор проводят ремонт поврежденного конфайнмента.
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