Дважды за сутки. Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили российские самолеты

Британские военно-воздушные силы 8 и 9 июня обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mirage.

Отмечается, что вечером 8 июня истребители ВВС Британии были направлены на перехват Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

Утром 9 июня пришлось снова перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, направлявшиеся к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.