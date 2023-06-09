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Дважды за сутки. Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили российские самолеты

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Пятница 09 июня 2023 19:57
Дважды за сутки. Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили российские самолеты Фото: российские самолеты вблизи воздушного пространства НАТО (Royal Air Force)
Автор: РБК-Украина

Британские военно-воздушные силы 8 и 9 июня обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mirage.

Отмечается, что вечером 8 июня истребители ВВС Британии были направлены на перехват Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

Утром 9 июня пришлось снова перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, направлявшиеся к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Во всех ситуациях российские самолеты не соблюдали международные нормы, поскольку не смогли должным образом связаться с местными регионами полетной информации.

Напомним, ранее американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски .

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