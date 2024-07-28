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Побив олімпійський рекорд Фелпса. Француз Маршан тріумфував у 400-метрівці комплексом

Фото: Леон Маршан переміг у домашній воді (facebook.com/EuropeanAquatics1927)
Автор: Антон Федорців

Французький плавець Леон Маршан здобув золоту нагороду на дистанції 400 метрів комплексним стилем на Іграх 2024 року. Він також встановив новий олімпійський рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

22-річний спортсмен фінішував першим із результатом 4:02.95 хвилини. Француз побив рекорд, що 16 років належав легендарному американцю Майклу Фелпсу (4:03.84 хвилини).

Маршан був поза конкуренцією у запливі. Найближчим опонентам він "привіз" майже 6 секунд переваги. Натомість японський плавець Томоюкі Мацушіта випередив представника США Карсона Фостера лише на 0.04 секунди.

Здобуте "золото" стало для Маршана прем'єрним на Олімпійських іграх. Він виступав на Іграх у Токіо три роки тому, але фінішував на 400-метрівці комплексом лише шостим. Той результат досі залишався найкращим у кар'єрі французького плавця.

Олімпіада-2024, плавання, комплексний стиль, 400 м, чоловіки:

  1. Леон Маршан (Франція)
  2. Томоюкі Мацушіта (Японія)
  3. Карсон Фостер (США)

 

Фелпс став синонімом плавання завдяки тріумфам на чотирьох Олімпіадах поспіль (2004, 2008, 2012, 2016). Загалом американський плавець завоював 23 золоті нагороди (13 – індивідуальних, 10 – командних). Улюбленими дисциплінами рекордсмена були вільний стиль, батерфляй і комплекс.

До слова, раніше Ферран-Прево принесла Франції "золото" в маунтенбайку.

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Майкл ФелпсплавецьОлімпіада 2024