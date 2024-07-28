Побив олімпійський рекорд Фелпса. Француз Маршан тріумфував у 400-метрівці комплексом

Французький плавець Леон Маршан здобув золоту нагороду на дистанції 400 метрів комплексним стилем на Іграх 2024 року. Він також встановив новий олімпійський рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
22-річний спортсмен фінішував першим із результатом 4:02.95 хвилини. Француз побив рекорд, що 16 років належав легендарному американцю Майклу Фелпсу (4:03.84 хвилини).
Маршан був поза конкуренцією у запливі. Найближчим опонентам він "привіз" майже 6 секунд переваги. Натомість японський плавець Томоюкі Мацушіта випередив представника США Карсона Фостера лише на 0.04 секунди.
Здобуте "золото" стало для Маршана прем'єрним на Олімпійських іграх. Він виступав на Іграх у Токіо три роки тому, але фінішував на 400-метрівці комплексом лише шостим. Той результат досі залишався найкращим у кар'єрі французького плавця.
Олімпіада-2024, плавання, комплексний стиль, 400 м, чоловіки:
Фелпс став синонімом плавання завдяки тріумфам на чотирьох Олімпіадах поспіль (2004, 2008, 2012, 2016). Загалом американський плавець завоював 23 золоті нагороди (13 – індивідуальних, 10 – командних). Улюбленими дисциплінами рекордсмена були вільний стиль, батерфляй і комплекс.
До слова, раніше Ферран-Прево принесла Франції "золото" в маунтенбайку.
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