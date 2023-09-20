Утримували, били та морили голодом цивільного: під Львовом затримали двох працівників ТЦК

За даними ДБР, було затримано заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія.

Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено у мережі того ж дня.

Після цього ДБР одразу розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Наразі правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Слідством встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Фото: працівники ТЦК у Львівській області побили та утримували цивільного (dbr.gov.ua)

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Що цьому передувало

Вчора у мережі поширили відео, на якому видно, як нібито співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.

Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, наразі військові відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через побиття цивільного у ТЦК.