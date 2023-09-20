Удерживали, избивали и морили голодом гражданского: под Львовом задержали двух работников ТЦК

По данным ГБР, были задержаны заместитель начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК, а также военнослужащий-водитель.

Предварительно установлено, что 19 сентября военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в сети того же дня.

После этого ГБР сразу начало расследование этого инцидента в рамках открытого уголовного производства. Правоохранители на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

Следствием установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Фото: работники ТЦК во Львовской области избили и содержали гражданского (dbr.gov.ua)

В настоящее время решается вопрос сообщения им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Что этому предшествовало

Вчера в сети распространили видео, на котором видно, что якобы сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Два человека, один из которых был с оружием в руках, избивают третьего, вероятно - гражданского. При этом сам пострадавший на видео заявляет, что там его удерживают незаконно.

После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, пока военные отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

Позже правоохранители открыли уголовное производство из-за избиения гражданского в ТЦК.