Побиття чоловіка у поліції Чернівців: у військкоматі розпочали перевірку

У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розпочали перевірку. Приводом для неї стало відео побиття чоловіка у поліції Чернівців нібито у присутності співробітників військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП .

Так, як уточнюють у військкоматі, у зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події.

"Подія відбулась 31.07.2022. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило", - зазначають в ТЦК.

Зазначимо, у мережі опубліковано відео, яке датовано 30 липня. На кадрах видно, як працівники патрульної поліції та нібито працівники ТЦК привозять хлопця. На відео видно чоловіка і не у формі. Саме він починає бити чоловіка. Після побиття черговий надає затриманому парубкові документи на підпис. Той їх підписує.

Зазначимо, що такі випадки не рідкість. Наприклад, Тернопільський обласний терцентр комплектації та соцпідтримки також проводить перевірку. Причиною стали відео, де нібито працівники військкомату жорстоко поводяться з мобілізованими.

Раніше у мережі поширили відео, на якому видно, як нібито співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.