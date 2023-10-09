Избиение мужчины в полиции Черновцов: в военкомате начали проверку

В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) начали проверку. Поводом для нее стало видео избиения мужчины в полиции Черновцов якобы в присутствии сотрудников военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

Так, как уточняют в военкомате, в связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия.

"Событие произошло 31.07.2022. По данному факту возбуждено уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало", - отмечают в ТЦК.

Отметим, в сети опубликовано видео, которое датировано 30 июля. На кадрах видно, как работники патрульной полиции и якобы работники ТЦК привозят парня. На видео видно мужчину и не в форме. Именно он начинает избивать мужчину. После избиения дежурный предоставляет задержанному парню документы на подпись. Тот их подписывает.

Отметим, что подобные случаи не редкость. Например, Тернопольский областной терцентр комплектации и соцподдержки также проводит проверку. Причиной стали видео, где якобы работники военкомата жестоко обращаются с мобилизованными.

Ранее в сети распространили видео, на котором видно, что якобы сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Два человека, один из которых был с оружием в руках, избивают третьего, вероятно - гражданского. При этом сам пострадавший на видео заявляет, что там его удерживают незаконно.