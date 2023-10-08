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Побиття мобілізованих у Тернополі. ТЦК проведе службове розслідування

Тернопіль, Неділя 08 жовтня 2023 14:37
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Побиття мобілізованих у Тернополі. ТЦК проведе службове розслідування Фото: у Тернополі ТЦК проведе службове розслідування (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Тернопільський обласний терцентр комплектації та соцпідтримки проведе службову перевірку. Причиною стали відео, де нібито працівники військкомату жорстоко поводяться з мобілізованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП у Facebook.

"З метою зʼясування усіх обставин, які призвели до подій, які викладені у відео, розповсюдженого у соціальних мережах, призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Оцінку дій працівників військкомату передадуть правоохоронним органам.

Що цьому передувало

Сьогодні у мережі з'явилося відео, на якого працівники військкомату у Тернополі нібито б'ють мобілізованого. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальну справу за даним фактом.

На інцидент відреагував мер Тернополя Сергій Надал та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Вони закликали провести детальне розслідування.

Також вчора, 7 жовтня, у мережі показали відео, де у Тернополі військові жорстоко "пакують" чоловіка в мікроавтобус. Місцеве ТЦК натякнуло на неоднозначність ситуації.

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