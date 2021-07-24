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У побережья Йемена затонул нефтяной танкер

Автор: РБК-Украина

У побережья Йемена затонул нефтяной танкер. Вдоль берега и в Аденском заливе образовалось нефтяное пятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ранее возле берегов Йемена затонула лодка с мигрантами: найдены тела более 20 человек.

Также возле побережья Йемена горел танкер, перевозящий 1 млн барр. нефти из Украины в Китай.

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Йементанкер