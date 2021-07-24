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Біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер

Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер. Уздовж берега і в Аденській затоці утворилась нафтова пляма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Раньше біля берегів Ємену затонув човен з мігрантами: знайдено тіла понад 20 осіб.

Також біля узбережжя Ємену горів танкер, що перевозить 1 млн бар. нафти з України в Китай.

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