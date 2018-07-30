Біля узбережжя Туреччини потонуло 6 осіб

Серед загиблих троє немовлят

На узбережжі Західної Туреччини потонуло шестеро людей, серед яких були троє немовлят. Про це повідомляє Reuters.

"Дев'ять осіб були врятовані береговою охороною. Човен перевозив приблизно 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, човен з пасажирами прямував до грецького острова Лесбос. Люди, які намагалися перебратися на острів, були громадянами Туреччини, а двоє з них є незаконними мігрантами.

За даними статистики берегової охорони, з січня по липень цього року загинуло не менше 54 нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути Європу з Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі правоохоронці затримали чотирьох громадян України за незаконне перевезення мігрантів з Сирії та Афганістану.

Турецька берегова охорона затримала 83 особи, які на яхті намагалися потрапити в Італію. Серед затриманих 82 сирійця і один афганець.

Крім того, були затримані ще три члени екіпажу, які виявилися громадянами України. Також повідомляється про затримання ще одного українця за підозрою в торгівлі людьми.