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У побережья Мексики сформировался тропический шторм "Памела"

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Мексика, Понедельник 11 октября 2021 04:38
У побережья Мексики сформировался тропический шторм "Памела" Фото: тропический шторм "Памела" сформировался у побережья Мексики (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Тропический шторм "Памела" в воскресенье сформировался у тихоокеанского побережья Мексики. Власти призвали население потенциально уязвимых районов следить за оповещениями метеорологической службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ожидается, что шторм обрушит сильные дожди на штаты Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. Это может привести к сходу оползней и наводнениям. Высота волн на западном побережье республики составит до 2 метров.

Шторм находится примерно в 425 км к юго-западу от города Мансанильо в штате Колима. Циклон движется на северо-запад со скоростью 6,6 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 21 м/с с порывами до 27 м/с.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" обрушился на штат Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.

Накануне Свыше 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой. Это произошло из-за разлива рек, вызванного сильными дождями.

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