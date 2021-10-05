ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Наводнение в Мексике затопило более трех тысяч домов

Новина українською →
Мексика, Вторник 05 октября 2021 06:10
Наводнение в Мексике затопило более трех тысяч домов Фото: в результате наводнения в центральной части Мексики повреждены тысячи домов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Свыше 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой. Это произошло из-за разлива рек, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.

Как заявил изданию губернатор региона Маурисио Кури, уже во вторник в регионе начнется оценка последствий ущерба.

"Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько - арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого", - сказал политик.

Ранее военнослужащие и спасатели эвакуировали из затопленных районов свыше 3 тыс. человек.

В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в штате Идальго.

Напомним, что ураган Ида привел к жертвам в США. Сообщалось о 82 погибших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мексика
NEWS
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров