Наводнение в Мексике затопило более трех тысяч домов
Свыше 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой. Это произошло из-за разлива рек, вызванного сильными дождями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.
Как заявил изданию губернатор региона Маурисио Кури, уже во вторник в регионе начнется оценка последствий ущерба.
"Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько - арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого", - сказал политик.
Ранее военнослужащие и спасатели эвакуировали из затопленных районов свыше 3 тыс. человек.
В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в штате Идальго.
Напомним, что ураган Ида привел к жертвам в США. Сообщалось о 82 погибших.