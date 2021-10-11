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Біля узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Памела"

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Мексика, Понеділок 11 жовтня 2021 04:38
Біля узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм "Памела" Фото: тропічний шторм "Памела" сформувався біля узбережжя Мексики (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Тропічний шторм "Памела" в неділю сформувався біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Влада закликала населення потенційно вразливих районів стежити за оповіщеннями метеорологічної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очікується, що шторм звалить сильні дощі на Штати Герреро, Коліма, Мічоакан, Наяріт і Халіско. Це може призвести до сходу зсувів і повеней. Висота хвиль на західному узбережжі республіки складе до 2 метрів.

Шторм знаходиться приблизно в 425 км на північний захід від міста Мансанільо в штаті Коліма. Циклон рухається на північний захід зі швидкістю 6,6 м/с. Швидкість вітру в його межах становить 21 м/с з поривами до 27 м/с.

У ніч на 21 серпня ураган третьої категорії "Грейс" звалився на штат Веракрус на східному узбережжі Мексики. Загинули щонайменше 11 осіб, у тому числі шестеро членів однієї сім'ї. Через ураган без енергопостачання тимчасово залишилися майже 870 тис. користувачів в штатах Веракрус, Ідальго, Пуебла, Сан-Луїс-Потосі і Тласкала.

Напередодні понад 3,5 тис. житлових будинків у штаті Керетаро в центральній частині Мексики опинилися під водою. Це сталося через розлив річок, викликаного сильними дощами.

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