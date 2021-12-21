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У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2

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США, Вторник 21 декабря 2021 00:04
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Фото: у побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано сейсмологами у побережья американского штата Калифорния. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эпицентр находился в акватории Тихого океане в 49,6 км от города Ферндейл, где проживают около 16 000 человек. Очаг залегал на глубине 9,3 км.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее мы писали, что у греческих островов произошло подводное землетрясение.

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