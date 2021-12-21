Біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2
Фото: біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2 (Getty Images)
Землетрус магнітудою 6,2 зафіксовано сейсмологами біля узбережжя американського штату Каліфорнія. Підземні поштовхи були зареєстровані о 23:10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Епіцентр знаходився в акваторії Тихого океану в 49,6 км від міста Ферндейл, де проживають близько 16 000 осіб. Осередок залягав на глибині 9,3 км.
Інформація про можливих постраждалих, або руйнування інфраструктури не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
Раніше ми писали, що біля грецьких островів стався підводний землетрус.