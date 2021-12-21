ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2

Новость на русском →
США, Вівторок 21 грудня 2021 00:04
Біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2 Фото: біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Землетрус магнітудою 6,2 зафіксовано сейсмологами біля узбережжя американського штату Каліфорнія. Підземні поштовхи були зареєстровані о 23:10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Епіцентр знаходився в акваторії Тихого океану в 49,6 км від міста Ферндейл, де проживають близько 16 000 осіб. Осередок залягав на глибині 9,3 км.

Інформація про можливих постраждалих, або руйнування інфраструктури не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Раніше ми писали, що біля грецьких островів стався підводний землетрус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити