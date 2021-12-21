Біля узбережжя Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Епіцентр знаходився в акваторії Тихого океану в 49,6 км від міста Ферндейл, де проживають близько 16 000 осіб. Осередок залягав на глибині 9,3 км.

Інформація про можливих постраждалих, або руйнування інфраструктури не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.