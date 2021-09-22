UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6

Автор: Анна Полисученко

На побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 км к востоку от Мельбурна и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.

Землетрясение также ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании.

По словам главы сейсмологического исследовательского центра Адама Паскаля, в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд. "Это довольно сильное землетрясение, и существует вероятность того, что за ним может последовать еще одно, более сильное", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия