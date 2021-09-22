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На узбережжі Австралії стався землетрус магнітудою 6

Автор: Анна Полисученко

На узбережжі Австралії стався землетрус магнітудою 6. У Мельбурні евакуювали жителів деяких висотних будинків у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Є повідомлення про незначні пошкодження будівель і дорожнього полотна на вулицях мегаполісу.

За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в горах в 180 км на схід від Мельбурна, вогнище залягло на глибині 10 км.

Перші підземні поштовхи магнітудою 6 були зафіксовані в районі селища Мансфілд (населення 4,7 тис.осіб), розташованого в 200 км на північний схід від Мельбурна. Пізніше поштовхи були також зареєстровані на 150 км південніше, біля греблі Томпсон-дам, в 180 км на схід від Мельбурна і поблизу села Тредбо, розташованого в 22 км на південь від Канберри.

Землетрус також відчувався в ряді регіонів штатів Вікторія і Новий Південний Уельс, в Канберрі, Аделаїді і в західних передмістях Сіднея, а також в околицях міста Лонсестон на Тасманії.

За словами глави сейсмологічного дослідницького центру Адама Паскаля, в північних передмістях Мельбурна землетрус тривав близько 15-20 секунд. "Це досить сильний землетрус, і існує ймовірність того, що за ним може послідувати ще один, більш сильний", - сказав він.

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Австралия