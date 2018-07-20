Через втечу в’язнів із колонії в Одесі чергові понесуть покарання

Понесуть відповідальність ті чергові, які були на посту в одеській колонії

Чергові виправної колонії в Одесі, які допустили втечу трьох ув’язнених, будуть нести відповідальність. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі "112 Україна".

За словами Чернишова, чергові одеської колонії, котрі чергували у день втечі в’язнів, обов’язково будуть покарані.

"Понесуть відповідальність ті чергові, які були на посту, безумовно", - підкреслив Чернишов.

Заступник міністра юстиції додав, що для уникнення подібних інцидентів необхідно фінансувати пенітенціарну систему. Також варто приділити увагу оновленню основних фондів, зокрема і периметрів.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року близько 4:00 з одеської колонії втекло троє ув'язнених. Зазначимо, що з з колонії втекли: засуджений за крадіжку Іван Запорожан, засуджений за проникнення в житло і крадіжку Владислав Куспіс, а також засуджений за зґвалтування неповнолітньої особи В'ячеслав Загорняк.

Згодом стало відомо, що поліція затримала двох із трьох ув’язнених. Третього втікача - Владислава Куспіса,18 липня оголосили у розшук.