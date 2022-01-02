Побег в диктатуру. Житель Южной Кореи перебежал в КНДР

"Мы начали операцию по поимке человека в демилитаризованной зоне. Но из-за различных географических условий, включая горный рельеф, мы не смогли этого сделать", - сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS) на условиях анонимности.

Беглеца визуально заметили движущимся на север через военную демаркационную линию около 22:40 в субботу, 1 января, через 80 минут после обнаружения аппаратом наблюдения, установленным в "особо укрепленном приграничном районе". Тем не менее задержать его так и не смогли.

Пытаясь выявить беглеца с помощью оборудования для мониторинга, военные обнаружили, что неизвестный пробрался через забор из колючей проволоки, чтобы проникнуть в демилитаризованную зону. Таким образом, военные несколько часов были в неведении о нарушении границы.

В воскресенье утром южнокорейские власти направили сообщение Северной Корее об инциденте на границе.