Втеча в диктатуру. Житель Південної Кореї перебіг до КНДР

"Ми почали операцію з упіймання людини в демілітаризованій зоні. Але через різні географічні умови, включаючи гірський рельєф, ми не змогли цього зробити", - повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) на умовах анонімності.

Втікача візуально помітили рухомим на північ через військову демаркаційну лінію близько 22:40 в суботу, 1 січня, через 80 хвилин після виявлення апаратом спостереження, встановленим в "особливо укріпленому прикордонному районі". Проте затримати його так і не змогли.

Намагаючись виявити втікача за допомогою обладнання для моніторингу, військові виявили, що невідомий пробрався через паркан з колючого дроту, щоб проникнути в демілітаризовану зону. Таким чином, військові кілька годин були в невіданні про порушення кордону.

У неділю вранці південнокорейська влада направила повідомлення Північній Кореї про інцидент на кордоні.