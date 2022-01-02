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Втеча в диктатуру. Житель Південної Кореї перебіг до КНДР

Автор: Валерія Поліщук

Житель Південної Кореї здійснив втечу в КНДР. Південнокорейські військові оголосили про перетин сухопутного кордону з Північною Кореєю невідомим співвітчизником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

"Ми почали операцію з упіймання людини в демілітаризованій зоні. Але через різні географічні умови, включаючи гірський рельєф, ми не змогли цього зробити", - повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) на умовах анонімності.

Втікача візуально помітили рухомим на північ через військову демаркаційну лінію близько 22:40 в суботу, 1 січня, через 80 хвилин після виявлення апаратом спостереження, встановленим в "особливо укріпленому прикордонному районі". Проте затримати його так і не змогли.

Намагаючись виявити втікача за допомогою обладнання для моніторингу, військові виявили, що невідомий пробрався через паркан з колючого дроту, щоб проникнути в демілітаризовану зону. Таким чином, військові кілька годин були в невіданні про порушення кордону.

У неділю вранці південнокорейська влада направила повідомлення Північній Кореї про інцидент на кордоні.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що влада КНДР посилила обмеження на пересування і закрила кордони. Зокрема, "розстрілюють кожного, хто намагається в'їхати в країну або виїхати з неї".

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