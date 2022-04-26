Для победы Украины готовы "сдвинуть небо и землю": ОП о встрече глав Минобороны в Германии

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал встречу министров обороны 40 страны на авиабазе Рамштайн в Германии. По его словам, представители военных ведомств верят в победу Украины и готовы для этого "сдвинуть небо и землю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

"Сегодня министры обороны 40 государств собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией", - написал он.

По его словам, уже появились положительные сигналы о единстве союзников Украины. В победу украинского народа верят и для ее достижения готовы приложить реальные усилия.

"Как сказал министр обороны США Ллойд Остин - они "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины", - отметил Ермак, добавив, что цивилизованный мир объединился вокруг смелости украинцев в войне за свободу с чистым злом.