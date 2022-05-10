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Перемоги Росії на Донбасі буде недостатньо для Путіна, щоб закінчити війну, - глава розвідки США

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Вашингтон, Вівторок 10 травня 2022 17:36
Перемоги Росії на Донбасі буде недостатньо для Путіна, щоб закінчити війну, - глава розвідки США Фото: глава Національної розвідки США Евріл Хейнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Валерія Поліщук

Російському диктатору Володимиру Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі. Зокрема, щоб закінчити війну в Україні.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

За її словами, є ознаки того, що Росія хоче розширити сухопутний міст в Придністров'ї.

"Ми припускаємо, що президент Путін готується до більш тривалого конфлікту в Україні, в ході якого він також хоче досягти цілей за межами Донбасу", - сказав Хейнс.

Вона додала, що Путін очікує, що рішучість Заходу з часом ослабне.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольца заявив, що Україна переможе у війні проти Росії як свобода і безпека здобули перемогу над насильством під час Другої світової війни.

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