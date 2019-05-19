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Победителем Евровидения-2019 стали Нидерланды

Новости » Общество    19.05.2019 - 02:05
Победителем Евровидения-2019 стали Нидерланды
Фото: Дункан Лоуренс (Thomas Hanses/eurovision.tv)

Представитель страны Дункан Лоуренс выиграл с песней Arcade

Вокальный конкурс Евровидение 2019, который проходил в Израиле, виграл певец из Нидерландов Дункан Лоуренс со своей песней Arcade. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отмечается, что он был фаворитом букмекеров на победу и вышел на вершину списка лидеров после публичного голосования.

Дункан Лоуренс получил в общей сложности 492 очка - 231 от жюри и 261 от международного телевидения. Италия заняла второе место, получив 465 очка, а Россия - третье (369 баллов).

Украина в этом году отказалась от участия в конкурсе, поскольку победитель нацотбора MARUV и "Суспильне" не смогли договориься об условиях контракта.

Победителем Евровидения-2019 стали Нидерланды

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали гражданам не посещать Евровидение 2019, которое проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, поскольку в Израиле перед конкурсом возросла террористическая активность. В министерстве также предупреждали, что все, кто собирается посетить в ближайшее время Тель-Авив должны помнить, что при включении сигнала воздушной тревоги нужно воспользоваться бомбоубежищами.

 

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