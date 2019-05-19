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Переможцем Євробачення-2019 стали Нідерланди

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 02:05
Переможцем Євробачення-2019 стали Нідерланди
Фото: Дункан Лоуренс (Thomas Hanses/eurovision.tv)

Представник країни Дункан Лоуренс виграв з піснею Arcade

Вокальний конкурс Євробачення 2019, який проходив в Ізраїлі, Виграїв співак з Нідерландів Дункан Лоуренс зі своєю піснею Arcade. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Відзначається, що він був фаворитом букмекерів на перемогу і вийшов на вершину списку лідерів після публічного голосування.

Дункан Лоуренс отримав в загальній кількості 492 очка - 231 від журі і 261 від міжнародного телебачення. Італія посіла друге місце, отримавши 465 очки, а Росія - третє (369 балів).

Україна в цьому році відмовилася від участі в конкурсі, оскільки переможець нацвідбору MARUV і "Суспільне" не змогли домовитися про умови контракту.

Переможцем Євробачення-2019 стали Нідерланди

Нагадаємо, минулого тижня в Міністерстві закордонних справ України рекомендувала громадянам не відвідувати Євробачення 2019, яке проходило з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, оскільки в Ізраїлі перед конкурсом зросла терористична активність. У міністерстві також попереджали, що всі, хто збирається відвідати найближчим часом Тель-Авів повинні пам'ятати, що при включенні сигналу повітряної тривоги потрібно скористатися бомбосховищами.

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