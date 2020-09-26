ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Победитель выборов в США может быть неизвестен несколько месяцев,  - Трамп

Вирджиния, Суббота 26 сентября 2020 09:05
Победитель выборов в США может быть неизвестен несколько месяцев,  - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут не знать победителя ноябрьских президентских выборов в течение нескольких месяцев. Это может случиться из-за голосования по почте, которое критикует Трамп.

Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния, передает агентство Reuters.

В этом году половина американцев смогут проголосовать по почте. Подсчет голосов может занять время, так как не все бюллетени доставят в день после выборов.

Выступая на митинге в Ньюпорт-ньюсе, штат Вирджиния, Трамп сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут почтовые бюллетени.

“Мне нравится смотреть телевизор, и у меня "есть победитель" есть, верно? Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок... Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночью... Потому что теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием", - заявил президент США.

Напомним, Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джо Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Также американский президент заявлял о готовности потратить личные деньги на переизбрание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкивыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь