Победитель конкурса на лучший эскиз большого герба "торпедирует" украинскую государственность, - эксперт

Результаты конкурса и его победитель - эскиз большого государственного герба, авторства Алексея Кохана - "торпедирует" украинскую государственность, вызывая в обществе шквал критики. Власть должна подать на рассмотрение ВРУ большой государственный герб коллектива под авторством Сергея Якутовича, который выиграл все предварительные конкурсы на лучший эскиз и утвержден Кабинетом министров в 2009 году.

Об этом написал в своем блоге политолог Владимир Цибулько.

По мнению эксперта, это решение позволит поставить точку в более чем столетней истории большого герба Украины.

"В 1997 году был проведен первый конкурс на лучший эскиз Большого Герба, который выиграл авторский коллектив художников и историков. В 2008/2009 годах на базе Указа Президента был проведен новый конкурс, на котором победил тот же коллектив, к которому присоединился выдающийся украинский художник Якутович. Этот эскиз был утвержден Кабинетом Министров как Большой Государственный Герб Украины (ВГГУ)", - отмечает Цыбулько.

Фото: эскиз большого герба Украины Сергея Якутовича

Эксперт добавляет, что большой герб украинского художника Якутовича разошелся по миру и получил широкую поддержку и неоднократно чеканился НБУ на юбилейных монетах.

"Именно этот Герб изображен в зале официальных приемов Офиса президента и Зеленский на его фоне дает интервью СМИ. Герб можно увидеть в военных частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Казалось бы, президенту Зеленскому нужно сделать следующий шаг по преемственности украинского государства и внести Герб Якутовича в ВРУ", - пишет Цибулько.

Он удивлен тем, что в августе-сентябре Кабинет министров и монобольшинство в парламенте объявили новый конкурс на герб и министр культуры уже объявил победителем эскиз Кохана, который вызвал лишь шквал критики в обществе.

Эксперт не исключает, что не последнюю роль в новом конкурсе сыграл геральдист Андрей Гречило, эскизы которого не выиграли в предыдущих конкурсах на большой герб. Цибулько утверждает, что Гречило мог сыграть на амбициях Александра Ткаченко и убедить его провести новый конкурс.

Также он отмечает, что сам Гречило на этом конкурсе был назначен Минкультом руководителем жюри, что является полным конфликтом интересов. Ведь как отмечает эксперт, Гречило является публичным и активным противником необходимости принятия большого государственного герба Украины.

Кстати, Кохан подавал этот Герб на конкурс еще в 1996 году, был раскритикован и никаких призов и наград с того времени не получал.

К тому же, отмечает Цыбулько, Архистратиг Михаил (Архангел Михаил) не имеет никакого отношения к украинской геральдике и впервые появился в московской геральдической традиции на обозначение "киевской части" царского титула в "Царском Титулярнике" от 1672 года. В свое время Михаил Грушевский назвал это произведение "русским казенным гербом".

По мнению эксперта, лучшее решение в этой ситуации - подать на принятие ВРУ эскиз большого герба Якутовича, который выиграл все предварительные конкурсы и продолжить историческую традицию.

Напомним, 19 ноября стал известен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.

По словам министра культуры, в конкурсе приняли участие 112 работ, лучшие выбирало жюри, в состав которого вошел автор малого герба Украины Андрей Гречило.