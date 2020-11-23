Переможець конкурсу на кращий ескіз великого герба "торпедує" українську державність, - експерт

Результати конкурсу та його переможець - ескіз великого державного герба, авторства Олексія Кохана - "торпедує" українську державність, викликаючи у суспільстві шквал критики. Влада має подати на розгляд ВРУ великий державний герб колективу під авторством Сергія Якутовича, який виграв усі попередні конкурси на кращий ескіз та затверджений Кабінетом міністрів у 2009 році.

Про це написав у своєму блозі політолог Володимир Цибулько.

На думку експерта, це рішення дозволить поставити крапку у більш ніж столітній історії великого герба України.

"У 1997 році було проведено перший конкурс на кращий ескіз Великого Герба, який виграв авторський колектив художників та істориків. У 2008/2009 роках на базі Указу Президента було проведено новий конкурс, на якому переміг той же колектив, до якого долучився видатний український художник Якутович. Цей ескіз був затверджений Кабінетом Міністрів як Великий Держаний Герб України (ВДГУ)", - зазначає Цибулько.

Фото: ескіз великого герба України Сергія Якутовича

Експерт додає, що великий герб українського художника Якутовича розійшовся по світу та здобув широку підтримку та неодноразово карбувався НБУ на ювілейних монетах.

"Саме цей Герб зображений в залі офіційних прийомів Офісу президента і Зеленський на його фоні дає інтерв'ю ЗМІ. Герб можна побачити у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Здавалося б, президенту Зеленському потрібно зробити наступний крок щодо спадкоємності української держави та внести Герб Якутовича до ВРУ", - пише Цибулько.

Він здивований тим, що у серпні-вересні Кабінет міністрів і монобільшість у парламенті оголосили новий конкурс на герб і міністр культури уже оголосив переможцем ескіз Кохана, який викликав лише шквал критики в суспільстві.

Експерт не виключає, що не останню роль в новому конкурсі зіграв геральдист Андрій Гречило, ескізи якого не виграли на попередніх конкурсах на великий герб. Цибулько стверджує, що Гречило міг зіграти на амбіціях Олександра Ткаченка і переконати його провести новий конкурс.

Також він зазначає, що сам Гречило на цьому конкурсі був призначений Мінкультом керівником журі, що є повним конфліктом інтересів. Адже як зазначає експерт, Гречило є публічним та активним противником необхідності прийняття великого державного герба України.

До речі, Кохан подавав цей Герб на конкурс ще 1996 року, був розкритикований та ніяких призів та відзнак з того часу не отримував.

До того ж, зазначає Цибулько, Архістратиг Михаїл (Архангел Михаїл) немає жодного відношення до української геральдики і вперше з'являється в московській геральдичній традиції на позначення "київської частини" царського титулу у "Царському Титулярнику" від 1672 року. Свого часу Михайло Грушевський назвав цей витвір "російським казенним гербом".

На думку експерта, найкраще рішення в цій ситуації - подати на ухвалення ВРУ ескіз великого герба Якутовича, який виграв всі попередні конкурси і продовжити історичну традицію.

Нагадаємо, 19 листопада став відомий переможець конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України. Першу премію отримав проект київського художника Олексія Кохана.

За словами міністра культури, у конкурсі взяли участь 112 робіт, кращі обирало журі, до складу якого увійшов автор малого герба України Андрій Гречило.