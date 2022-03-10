Победа в войне - это полное восстановление суверенитета и возврат Крыма и Донбасса, - Ахметов

"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", - ответил бизнесмен на вопрос, что бы было победой для Украины в этой войне.

Ахметов также поблагодарил международных партнеров Украины за беспрецедентную консолидированную поддержку.

"Что ещё они могут и должны сделать? Я думаю - все, о чём просит Украина, просит украинский народ и украинский президент", - добавил Ахметов.

Обстрелы мирных городов российскими войсками он назвал преступлением против человечества.

"То, что происходит - военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Которым нет ни объяснений, ни оправданий", - отметил бизнесмен.

"Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим", - считает Ахметов.

Он также подчеркнул, что после победы Украины пожалеет ни сил, ни средств для восстановления страны.

"Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец - в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать её счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею на это ни сил, ни средств", - подытожил Ахметов.