Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету і повернення Криму і Донбасу, - Ахметов

"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України і повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом і Донбасом", - відповів бізнесмен на питання, що б було перемогою для України в цій війні.

Ахметов також подякував міжнародним партнерам України за безпрецедентну консолідовану підтримку.

"Що ще вони можуть і повинні зробити? Я думаю - все, про що просить Україна, просить український народ і український президент", - додав Ахметов.

Обстріли мирних міст російськими військами він назвав злочином проти людства.

"Те, що відбувається - військовий злочин і злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ні пояснень, ні виправдань", - зазначив бізнесмен.

"Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. А це означає, що його метою можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом з вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", - вважає Ахметов.

Він також підкреслив, що після перемоги України пошкодує ні сил, ні коштів для відновлення країни.

"Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз з тими ж почуттями, що і кожен українець - в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою і процвітаючою. Зі свого боку, я не пошкодую на це ні сил, ні коштів", - підсумував Ахметов.