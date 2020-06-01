Победа над "Динамо" принесла тренеру и игроку "Шахтера" звание лучших

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcshakhtar)

Итоги центрального матча после возобновления УПЛ

Наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признан лучшим тренером 24 тура чемпионата Украины. Его подопечные благодаря волевой победе над киевским "Динамо" со счетом 3:1 увеличили отрыв от второго места уже на 16 очков.

Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги.

Кроме того, самым ярким футболистом тура был признан полузащитник "горняков" Марлос. Хавбек отметился дублем в ворота киевской команды.

В нынешнем сезоне Марлос провел 18 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

Отметим, что эту встречу, прошедшую без зрителей, обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, также впервые в этом противостоянии была использована система VAR.

Напомним, по итогам тура "Шахтер" закрепил лидерство, а "Динамо" опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, по дополнительным показателям уступая "Заре" и "Десне".

24 тур стал первым после возобновления сезона УПЛ. Один из поединков не состоится из-за выявления коронавируса у игроков команды.

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Автор: Вера Олейник