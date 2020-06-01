Победа над "Динамо" принесла тренеру и игроку "Шахтера" звание лучших

Итоги центрального матча после возобновления УПЛ
Наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признан лучшим тренером 24 тура чемпионата Украины. Его подопечные благодаря волевой победе над киевским "Динамо" со счетом 3:1 увеличили отрыв от второго места уже на 16 очков.
Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги.
Кроме того, самым ярким футболистом тура был признан полузащитник "горняков" Марлос. Хавбек отметился дублем в ворота киевской команды.
MAGIC MARLOS! #ШахтерДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтарДинамо pic.twitter.com/Ultxl4Tpig— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 31, 2020
В нынешнем сезоне Марлос провел 18 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.
Отметим, что эту встречу, прошедшую без зрителей, обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, также впервые в этом противостоянии была использована система VAR.
Напомним, по итогам тура "Шахтер" закрепил лидерство, а "Динамо" опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, по дополнительным показателям уступая "Заре" и "Десне".
24 тур стал первым после возобновления сезона УПЛ. Один из поединков не состоится из-за выявления коронавируса у игроков команды.
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Автор: Вера Олейник