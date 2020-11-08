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Победа Байдена: Берлин надеется на "новое взаимопонимание" с США

США, Воскресенье 08 ноября 2020 02:10
Победа Байдена: Берлин надеется на "новое взаимопонимание" с США
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Германии рассчитывают, что с президентством демократа Джо Байдена значительно улучшится трансатлантическое сотрудничество. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис.

Об этом сообщает DW.

Меркель отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с Белым домом. Канцлер ФРГ подчеркнула, что трансатлантическое сотрудничество остается важным для Германии особенно учитывая "вызовы нашего времени".

Также с победой Байдена поздравил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Надежды бесчисленного множества людей, далеко за пределами вашей страны, в том числе и в Германии, связаны с Вашим президентством. Это - надежда на новое взаимопонимание. Надежда на надежность, рациональность и упорный труд в поиске решений в неспокойном мире", - сказал Штайнмайер.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденАнгела МеркельВыборы в США

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