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Перемога Байдена: Берлін сподівається на "нове взаєморозуміння" з США

США, Неділя 08 листопада 2020 02:10
Перемога Байдена: Берлін сподівається на "нове взаєморозуміння" з США
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині розраховують, що з президентством демократа Джо Байдена значно покращиться трансатлантичне співробітництво. Канцлер ФРН Ангела Меркель привітала Джо Байдена і Камалу Харріс.

Про це повідомляє DW.

Меркель зазначила, що з нетерпінням чекає співпраці з Білим домом. Канцлер ФРН підкреслила, що трансатлантична співпраця залишається важливою для Німеччини особливо з огляду на "виклики нашого часу".

Також з перемогою Байдена привітав федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Надії незліченної безлічі людей, далеко за межами вашої країни, в тому числі і в Німеччині, пов'язані з Вашим президентством. Це - надія на нове взаєморозуміння. Надія на надійність, раціональність і наполеглива праця в пошуках власних шляхів розв'язання в неспокійному світі", - сказав Штайнмаєр .

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

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Новини України В світі Джозеф БайденАнгела МеркельВибори в США

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