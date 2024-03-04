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"Побачимо і подивимось". Що кажуть у Кабміні про кадрові зміни

Україна, Понеділок 04 березня 2024 14:06
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"Побачимо і подивимось". Що кажуть у Кабміні про кадрові зміни Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кадрових змін в українському уряді наразі немає в порядку денному. Вони будуть обговорюватися з монобільшістю в парламенті, президентом та його офісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Стосовно кадрових рішень, за чотири роки я думаю, ви вже звикли до слова "подивимось" або "побачимо". Я можу використати обидва: побачимо і подивимось як буде", - сказав він.

Шмигаль заявив, що зараз не готовий говорити про кадрові зміни публічно, їх немає на порядку денному.

"Коли буде приходити час, будемо про це говорити, ймовірно з фракцією, з президентом, офісом президента. Сьогодні ніяких сенсацій не буде і не має бути", - розповів прем’єр-міністр.

Уряд Шмигаля

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за часів незалежності України.

Дані останніх опитувань свідчать, що більшість українців не довіряють уряду та особисто прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

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