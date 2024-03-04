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"Увидим и посмотрим". Что говорят в Кабмине о кадровых изменениях

Украина, Понедельник 04 марта 2024 14:06
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"Увидим и посмотрим". Что говорят в Кабмине о кадровых изменениях Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кадровых изменений в украинском правительстве пока нет в повестке дня. Они будут обсуждаться с монобольшинством в парламенте, президентом и его офисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции.

"Что касается кадровых решений, за четыре года я думаю, вы уже привыкли к слову "посмотрим" или "увидим". Я могу использовать оба: увидим и посмотрим как будет", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что сейчас не готов говорить о кадровых изменениях публично, их нет в повестке дня.

"Когда будет приходить время, будем об этом говорить, вероятно, с фракцией, с президентом, офисом президента. Сегодня никаких сенсаций не будет и не должно быть", - рассказал премьер-министр.

Правительство Шмыгаля

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всего за время независимости Украины.

Данные последних опросов свидетельствуют, что большинство украинцев не доверяют правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю.

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