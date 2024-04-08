По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні очікується невелика хмарність. Проте разом з тим дощу не буде.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у всіх областях від +18 до +23 градусів. Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.