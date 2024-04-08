По-весеннему тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшая облачность. Однако вместе с тем дождя не будет.

Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут во всех областях от +18 до +23 градусов. Ночью температура опустится до +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня небольшая облачность, но сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +21 +23 градуса, а ночью +8 +10 градусов.