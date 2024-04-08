По-весеннему тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине 8 апреля будет по-весеннему теплой. При этом синоптики не прогнозируют сегодня никаких осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшая облачность. Однако вместе с тем дождя не будет.
Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Столбики термометров днем покажут во всех областях от +18 до +23 градусов. Ночью температура опустится до +5 +10 градусов.
В столице сегодня небольшая облачность, но сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет +21 +23 градуса, а ночью +8 +10 градусов.
Напомним, на прошлой неделе Украину накрыли пылевые бури из Сахары. Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
При этом, по данным Укргидрометцентра, до 10 апреля в Украине не следует ожидать новых пылевых бурь.
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