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"По суті збили", але не влучили. У Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС

Фото: у Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС (apex.group)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА. Зайнявся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював", - розповів він.

Гауляйтер запевнив, що нібито "до моменту прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було", а "працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням".

При цьому в окупаційній адміністрації відрапортували, що "на електропостачання Севастополя та півострова цей інцидент ніяк не впливає", а безпілотник нібито "не досяг своєї мети", оскільки його "по суті "збили".

Як повідомлялось, Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранських військових в окупованому Криму.

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