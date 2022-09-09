UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"По просьбе пассажиров". Air Moldova возобновляет полеты в Москву

Фото: Air Moldova возобновляет полеты в Москву (flickr.com/159291500@N03)
Автор: Валерия Полищук

Молдовская авиакомпания Air Moldova заявила, что возобновляет с 1 октября полеты в Москву якобы по просьбе пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Air Moldova.

"Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, находящихся в РФ и желающих вернуться домой. При этом решение о возобновлении полетов связано с просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале", - говорится в сообщении.

Отметим, что с конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в российские города и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваАвиасообщениеВойна России против Украины