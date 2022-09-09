"На прохання пасажирів". Air Moldova відновлює польоти до Москви

Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Air Moldova .

"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати Квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів в лютому", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що з кінця лютого Молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

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