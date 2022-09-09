RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"На прохання пасажирів". Air Moldova відновлює польоти до Москви

Фото: Air Moldova відновлює польоти в Москву (flickr.com/159291500@N03)
Автор: Валерія Поліщук

Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Air Moldova.

"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати Квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів в лютому", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що з кінця лютого Молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваАвіасполученняВійна Росії проти України