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"По особым гуманитарным причинам": Литва приняла почти 350 белорусов

Автор: Даша Харченко

Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что по гуманитарным причинам в Литву прибыло около 350 граждан Беларуси. Это началось с августа 2020 года - с началом протестов в Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

По словам главы ведомства Рустамаса Любаєваса, с августа по 20 декабря на территорию Литвы "по особым гуманитарным причинам" прибыли 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за приютом.

В то же время в Польшу перебрались 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

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Любаевас добавил, что учитывая это, принимаются дополнительные меры: усилен контроль и надзор на границах.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тіхановской и других членов Координационного совета. Им вменяют создание экстремистского формирования и руководство им с целью захвата государственной власти.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве внутренних дел Беларуси создали базу данных участников акций протеста.

Отметим, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, большое количество жителей вышла на протесты, не согласившись с их результатами, согласно которым президентом остается Александр Лукашенко. Силовики периодически разгоняют акции протеста, применяя физическую силу к протестующим и запугивания.

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