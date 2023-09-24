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По-осінньому тепло: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 24 вересня 2023 07:30
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По-осінньому тепло: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, буде теплою. Проте на заході прогнозуються невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні невелика хмарність. У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ. Місцями очікуються грози.

Синоптики попереджають, що вранці та вночі в Одеській області місцями туман. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде +25 +30 градусів, на заході очікується лише +19 +24 градуси. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів.

По-осінньому тепло: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність. За прогнозами синоптиків, у Києві буде сухо, без дощів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень прогнозується у межах +26 +28 градусів, а вночі +14 +16 градусів.

По-осінньому тепло: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у жовтні

Синоптики попереджають, що у жовтні в Україні значно похолодає. До 8 жовтня температура коливатиметься від +2 до +3 градусів.

На початку місяця очікується тепла та суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. Вже у середині жовтня Україну накриють дощі.

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