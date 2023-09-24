По-осінньому тепло: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, буде теплою. Проте на заході прогнозуються невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні по всій Україні невелика хмарність. У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ. Місцями очікуються грози.
Синоптики попереджають, що вранці та вночі в Одеській області місцями туман. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень буде +25 +30 градусів, на заході очікується лише +19 +24 градуси. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні невелика хмарність. За прогнозами синоптиків, у Києві буде сухо, без дощів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень прогнозується у межах +26 +28 градусів, а вночі +14 +16 градусів.
Погода в Україні у жовтні
Синоптики попереджають, що у жовтні в Україні значно похолодає. До 8 жовтня температура коливатиметься від +2 до +3 градусів.
На початку місяця очікується тепла та суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. Вже у середині жовтня Україну накриють дощі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.