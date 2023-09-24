По-осеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 24 сентября, будет теплой. Однако на западе прогнозируются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах +26 +28 градусов, а ночью +14 +16 градусов.

В столице сегодня небольшая облачность. По прогнозам синоптиков в Киеве будет сухо, без дождей. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет +25 +30 градусов, на западе ожидается лишь +19 +24 градуса. Ночью столбики термометров покажут +11 +16 градусов.

Синоптики предупреждают, что утром и ночью в Одесской области местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня по всей Украине небольшая облачность. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен кратковременный дождь. Местами ожидаются грозы.

Погода в Украине в октябре

Синоптики предупреждают, что в октябре в Украине значительно похолодает. До 8 октября температура будет колебаться от +2 до +3 градусов.

В начале месяца ожидается теплая и сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +17 градусов. Уже в средине октября Украину накроют дожди.

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