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"По энергетике есть вопросы": глава АМКУ о приоритетных целях

Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, заявила, что сейчас возникают вопросы по контролю деятельности энергетических предприятий. Впрочем, в АМКУ не планируют концентрировать внимание лишь на них, поскольку в работе регулятора может случиться "перекос".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кнут для олигарха. Как и зачем власть хочет усилить Антимонопольный комитет".

"Но по энергетике, действительно, есть у нас сейчас вопросы. АМКУ и сейчас и раньше контролировал, проверял деятельность субъектов, которые занимают монопольное положение или имеют значительную рыночную долю в сфере энергетики, и выносил решение, если там были нарушения", - рассказала Пищанская.

Председатель комитета не согласна с обвинениями в том, что ранее АМКУ был "недостаточно эффективен" в борьбе с олигархами.

Она отметила, проблемы связаны с тем, что конкурентные рынки очень быстро меняются во всем мире, а в Украине антимонопольное законодательство оставалось фактически нетронутым и подчеркнула, что пришло время изменить эту ситуацию.

"Соответственно, у Антимонопольного комитета должны быть новые, дополнительные инструменты", - резюмировала Пищанская.

Напомним, эксперты парламента считают, что усиление полномочий Антимонопольного комитета автоматически поставят его в один ряд с правоохранительными органами.

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Антимонопольный комитет Украины